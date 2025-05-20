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تجدد ثوران بركان في إندونيسا يرفع مستوى التحذير إلى أقصاه

دخان يتصاعد إثر ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" في إندونيسيا
20 مايو 2025 15:46

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير إلى أعلى درجاته بعد ثوران بركان جبل (ليوتوبي لاكي-لاكي) الواقع في جزيرة (فلوريس) السياحية شرق البلاد مجددا اليوم مطلقا سحابة كثيفة من الرماد تجاوز ارتفاعها 1000 متر.

 

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وذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية لعلم البراكين في بيان أن البركان ثار مجددا بعد منتصف الليلة الماضية أمس مطلقا سحابة رماد بلغ ارتفاعها 1.2 كيلو متر فوق القمة ثم تكررت الثورانات لاحقا صباح اليوم.ودعا محمد وافيد رئيس الهيئة الجيولوجية الإندونيسية السكان المحليين إلى ارتداء الكمامات تجنبا لاستنشاق الرماد وعدم القيام بأي أنشطة في دائرة قطرها لا يقل عن ستة كيلومترات من فوهة البركان محذرا من احتمال وقوع فيضانات طينية في حال هطول أمطار غزيرة خاصة في المناطق السكنية القريبة من الأنهار التي تنبع من منحدرات البركان.

 

المصدر: وكالات
بركان
إندونيسيا
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