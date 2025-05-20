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إندونيسيا: أعلى درجات التحذير بعد ثوران بركان

إندونيسيا: أعلى درجات التحذير بعد ثوران بركان
21 مايو 2025 01:31

كوالالمبور (وام)

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رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير إلى أعلى درجاته، بعد تجدد ثوران بركان جبل «ليووتوبي لاكي-لاكي» الواقع في جزيرة «فلوريس» السياحية شرق البلاد، أمس، مطلِقاً سحابةً كثيفةً من الرماد البركاني تجاوز ارتفاعها 1000 متر. وذكرت الوكالة الوطنية الإندونيسية لعلم البراكين، في بيان، أن البركان ثار مجدداً وأطلق سحابةَ رماد بلغ ارتفاعها 1.2 كيلو متر فوق القمة، ثم تكررت الثورانات على مدار اليوم. 
ودعا محمد وافيد، رئيس الهيئة الجيولوجية الإندونيسية، السكانَ المحليين إلى ارتداء الكمامات تجنباً لاستنشاق الرماد البركاني، وإلى عدم القيام بأي أنشطة في دائرة قطرها لا يقل عن ستة كيلومترات من فوهة البركان، محذراً مِن احتمال وقوع فيضانات طينية في حال هطول أمطار غزيرة، لا سيما في المناطق السكنية القريبة من الأنهار التي تنبع من منحدرات القمم البركانية في المنطقة.

بركان
الرماد البركاني
إندونيسيا
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