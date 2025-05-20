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ترحيب أوروبي بإنشاء هيئتي «العدالة الانتقالية» و«المفقودين» في سوريا

ترحيب أوروبي بإنشاء هيئتي «العدالة الانتقالية» و«المفقودين» في سوريا
21 مايو 2025 01:31

بروكسل (وام) 

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رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا. وقال بيان للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوربي في بروكسل، إن هذه الخطوةً تعد مهمةً نحو العدالة الشاملة وكشف الحقيقة التي يستحقها الشعب السوري.
وأضاف أن الجهود المتعلقة بالعدالة الانتقالية أساسية لإرساء أسس المصالحة والسلام الدائم في سوريا وسيكون التحقيق في مصير جميع المفقودين خطوةً حاسمةً في طيّ صفحة الماضي للعائلات والمجتمعات المتضررة.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الانتقالية السورية إلى ضمان تنفيذ هذه الجهود بشفافية وحيادية وشمولية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعدالة.
وأكد أنه من الضروري مشاركة الهيئات الدولية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية، بشكل كامل في هذه الجهود مشدداً على مواصلته دعم الشعب السوري في مسيرته نحو السلام والاستقرار والعدالة.

الاتحاد الأوروبي
بروكسل
سوريا
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