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استمرار حملات الاعتقال بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً في الضفة الغربية (أرشيفية)
21 مايو 2025 01:31

رام الله (وكالات) 

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واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية صباح أمس، فيما سجلت حوادث اعتداء جديدة نفذها مستوطنون ضد أراض وممتلكات زراعية فلسطينية. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن ثلاثة شبان جرى اعتقالهم خلال مداهمات نفذها الجيش الإسرائيلي شرق مدينة طولكرم، من بينهم اثنان من بلدة عنبتا، بعد تفتيش منازلهم.  كما أفيد باعتقال شاب ثالث من ضاحية اكتابا، وهو أسير سابق، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا». 
وفي وقت متأخر من مساء أمس، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة فرعون جنوب طولكرم، حيث انتشرت في أحيائها، وقامت بتوقيف المركبات وتفتيشها، كما تمت مصادرة مفاتيح عدد منها، وأفادت مصادر محلية باعتقال شاب من مخيم الفارعة أثناء زيارته أقاربه في البلدة. 
وفي مناطق أخرى من الضفة الغربية، اقتحمت وحدات عسكرية بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، حيث أغلقت مداخلها لفترة وجيزة، إضافة إلى عملية مماثلة في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية. 

فلسطين
طولكرم
إسرائيل
الضفة الغربية
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