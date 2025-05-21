الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إخلاء طائرة ركاب بمطار بولاية فلوريدا الأميركية بعد تهديد بوجود قنبلة

مطار فلوريدا(أرشيفية)
21 مايو 2025 08:18

أوقفت السلطات شخصاً بعد ورود بلاغات عن تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة طيران، كانت تستعد للإقلاع من مطار سان دييجو الدولي بولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إخلاء الطائرة، بحسب مسؤولين.

وكانت طائرة من طراز إيرباص إيه 330 متجهة إلى هونولولو قد ابتعدت عن البوابة حوالي الساعة 0845 صباح يوم الإثنين، عندما "أبلغت مضيفة الطيران قائد الرحلة بأن أحد الركاب أشار إلى وجود قنبلة محتملة على متن الطائرة"، وفقا لبيان صادر عن شرطة ميناء سان دييجو. وتواصل قائد الطائرة مع الشرطة، فتدخلت قوات التدخل السريع ومكتب التحقيقات الاتحادي لتفتيش الطائرة.

وأفاد البيان بأنه لم يعثر على أي شيء مريب، ولم يكن هناك تهديد فعلي للمسافرين.

أخبار ذات صلة
الحرس الوطني ينفذ إخلاء طبيا لمصاب في المياه الإقليمية للدولة
هبوط طائرة اضطراريا لسبب نادر!

وقالت الشركة في بيان إن "أحد الركاب سمع وهو يطلق تهديداً يتعلق بسلامة الطائرة"، وأضافت أن قائد الطائرة أبلغ السلطات كإجراء احترازي. وقالت بريان موندي بيج، المتحدثة باسم ميناء سان دييجو، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنه كانت هناك حالة توقيف. ولم تنشر أي معلومات فورية عن هوية المشتبه به أو التهم المحتملة، لكن بيج أوضحت أنه سيتم إصدار مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وتم إجلاء جميع الركاب الـ293، ونقلوا بالحافلات إلى منطقة آمنة.

المصدر: وكالات
طائرة
إخلاء
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©