استقالة وزير الزراعة الياباني بسبب "هدايا الأرز"

قال وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو إنه قدم استقالته بسبب تصريحاته غير اللائقة حول الأرز التي أغضبت الجمهور، وأوضح إيتو أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قبل الاستقالة.



وتعرض إيتو لانتقادات قبل أيام بعد أن قال إنه لم يضطر أبدا لشراء الأرز بفضل هدايا مؤيديه، مما أثار ضجة في وقت يعاني فيه المستهلكون من نقص الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير. وقدم إيتو اعتذاراً بعد هذا التصريح.



وكانت طوكيو قد طرحت حوالي 300 ألف طن من الأرز المخزن بين شهري مارس وأبريل في محاولة لخفض أسعار هذه السلعة الأساسية في اليابان، وفقاً لوسائل إعلام محلية.