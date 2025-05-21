روسيا تعلّق على مشروع "القبة الذهبية" الأميركية

اعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، أن مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة هو شأن "سيادي" أميركي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية. إذا كان تقدير الأميركيين يؤشر إلى وجود تهديد بالستي، سيقومون بطبيعة الحال بتطوير نظام دفاع صاروخي".

وأضاف بيسكوف: "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو، مشيراً إلى أن التواصل بشأن التوازن الاستراتيجي بين روسيا وأميركا يجب أن يستأنف "لمصلحة البلدين ومصلحة الأمن العالمي".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن خطط بناء "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات.