قتلى بتفجير استهدف حافلة في باكستان

قال الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء إن ثلاثة أطفال على الأقل كانوا بين خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في تفجير انتحاري استهدف حافلة مدرسية في إقليم بلوشستان.

وقال ياسر إقبال المسؤول عن إدارة منطقة خوزدار التي وقع فيها الانفجار، إن"الحافلة كانت في طريقها إلى مدرسة داخل معسكر للجيش".

وأضاف أن نحو 40 طالبا كانوا في الحافلة مشيرا إلى إصابة عدد منهم.

وسرعان ما أصدر الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء شهباز شريف بيانات تندد بالعنف.

وقالت شعبة الإعلام بالجيش سيتم ملاحقة المخططين والمحرضين والمنفذين لهذا الهجوم الجبان وتقديمهم للعدالة.