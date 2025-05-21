روسيا: الدفاع الجوي يسقط عدداً من الطائرات المسيرة

أعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام "تصدت قوات الدفاع لهجوم شنته ثلاث طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. ويعمل حاليا خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 159 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية مشيرة إلى أن ستا منها على الأقل أسقطت فوق منطقة موسكو.

وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية اليوم الأربعاء أن ثلاثة مطارات في العاصمة موسكو استأنفت العمليات بعد رفع قيود مؤقتة فُرضت لضمان سلامة الرحلات الجوية.