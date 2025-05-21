الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: الدفاع الجوي يسقط عدداً من الطائرات المسيرة

مركبات تابعة لفرق الإنقاذ في روسيا (أرشيفية)
21 مايو 2025 16:55

أعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو اليوم الأربعاء أن قوات الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
وقال سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام "تصدت قوات الدفاع لهجوم شنته ثلاث طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. ويعمل حاليا خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 159 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية مشيرة إلى أن ستا منها على الأقل أسقطت فوق منطقة موسكو.
وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية اليوم الأربعاء أن ثلاثة مطارات في العاصمة موسكو استأنفت العمليات بعد رفع قيود مؤقتة فُرضت لضمان سلامة الرحلات الجوية.

أخبار ذات صلة
روسيا: إسقاط مسيّرات كانت تستهدف موسكو
الكرملين يرفض اتهامه بالمماطلة في مباحثات السلام
المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
الدفاع الجوي
موسكو
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©