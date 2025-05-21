«الفاو» تتوقع خسارة 75% من محاصيل القمح في سوريا

دمشق (الاتحاد)

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، من احتمال أن يؤدي الجفاف الشديد في سوريا هذا العام إلى خسارة ما يقدر بنحو 75 % من محصول القمح المحلي، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص.

وقالت وزارة الزراعة السورية، إن الحكومة تتخذ تدابير للمساعدة في تفادي الأضرار، بما في ذلك الحد من زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى الكثير من المياه.

وأضافت الوزارة، أن رفع العقوبات الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي يسهم في تحسين القطاع الزراعي، من خلال السماح باستيراد الأسمدة وتكنولوجيا الري.

وقال ممثل «الفاو» في سوريا طوني العتل، إن «المنظمة تتوقع نقصاً في الغذاء يبلغ 2.7 مليون طن من القمح هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص على مدار العام».

وتحدث مزارعو قمح عن خسارة محاصيلهم بسبب الجفاف، وأثر ذلك سلباً على القطاع الزراعي المتضرر بالفعل جراء القتال والقصف العنيف خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً. وقال أحد المزارعين: «الزراعة في ريف حلب الشمالي انضربت من قلة الري، ما فيه أمطار».

وقالت الوزارة: «رفع العقوبات لا يحل أزمة الجفاف بذاته، لكنه يوفر الوسائل والإمكانات التي تمكّن الحكومة والمزارعين من الاستجابة بكفاءة للجفاف عبر تحديث أنظمة الري وتحسين الإنتاجية، وتقوية الأمن الغذائي».

وبسبب عدم قدرتها على شراء القمح والوقود، سعت الحكومة السورية الجديدة جاهدة لرفع العقوبات التي عزلت الاقتصاد السوري لسنوات.