أميركا تُعيِّن سفيرها لدى تركيا مبعوثاً خاصاً إلى سوريا

دمشق (الاتحاد)

أعلن مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا، أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة، مستشار الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.

وأشار المصدران إلى أن من المتوقع أن يستمر باراك، وهو مسؤول تنفيذي في مجال أسهم الشركات الخاصة يقدم المشورة لترامب منذ فترة طويلة، في منصبه مبعوثاً للولايات المتحدة لدى تركيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، خلال كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الأول، إنه سمح لموظفي السفارة، بمن فيهم باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.

وأضاف روبيو: «نريد أن نساعد هذه الحكومة على النجاح، لأن البديل هو حرب أهلية واسعة النطاق وفوضى، وهو ما من شأنه بطبيعة الحال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها».

وعُقد اجتماع أميركي تركي ركز على سوريا في واشنطن أمس الأول، بحضور باراك، بحسب وزارة الخارجية التركية، التي قالت إنه تمت مناقشة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتباع نهج تدريجي لتخفيف العقوبات على سوريا، حتى إعلان الرئيس ترامب أنه يأمر «برفع العقوبات»، الذي قال إنه يهدف إلى منح سوريا فرصة للتعافي من الحرب المدمرة.