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روسيا: إسقاط مسيّرات كانت تستهدف موسكو

سفن في نهر موسكفا قرب الكرملين في موسكو
22 مايو 2025 18:28

أسقطت القوات الروسية 35 مسيّرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، في هجوم أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة الروسية مؤقتا.
وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، في وقت سابق من صباح الخميس، إن 23 طائرة أسقطت، مضيفا على تطبيق "تلغرام"، أن جهاز الطوارئ أرسل إلى مواقع تحطمها.
تأتي هذه الهجمات بطائرات مسيّرة في وقت تبذل جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة، بدعم من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.
بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية "دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 105 مسيّرات" 35 منها كانت تحلق باتجاه موسكو.
وعقب ذلك، أعلنت وكالة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا" تعليق العمليات في المطارات الرئيسية في العاصمة، شيريميتييفو ودوموديدوفو وفنوكوفو، مؤقتا، لتعلن لاحقا رفع القيود.
وأعلن سوبيانينر، أمس الأربعاء، أن 27 مسيّرة كانت متجهة أيضا نحو العاصمة الروسية قبل أن يتم إسقاطها.

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المصدر: وكالات
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