قتلى جراء أمطار غزيرة في الصين

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم ولا يزال 17 آخرون في عداد المفقودين بعد أن تسببت أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، اليوم الخميس، في حدوث انهيارات أرضية.

ونشر وحدات من الجيش للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن شخصين لقيا حتفهما في قرية تشانغشي فيما سقط قتيلان في قرية تشينغيانغ المجاورة، حيث حوصر 19 شخصا في ثمانية منازل جراء انهيار أرضي.

وأصدرت السلطات أيضا تحذيرات من مخاطر الكوارث الجيولوجية في المناطق القريبة.

وتشهد الصين موجات حر شديدة لفترات طويلة وهطول أمطار غزيرة بشكل أكثر تواترا وغير متوقع بسبب تغير المناخ.

وأطلقت السلطات الصينية ثالث أعلى استجابة طارئة للأمطار الغزيرة في إقليم قويتشو الجبلي، بالإضافة إلى إقليمي هونان وجيانغشي المجاورين. وأرسلت السلطات أكثر من 400 من موظفي الطوارئ، من بينهم ضباط في الجيش ورجال إطفاء للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأسفرت الأمطار الغزيرة، التي هطلت خلال الأسبوع الماضي في إقليم قوانغدونغ ومنطقة قوانغشي في جنوب البلاد، عن مقتل سبعة أشخاص وفقد عدد آخر، في حين أصدرت السلطات تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وفيضانات جبلية وكوارث جيولوجية في الجنوب.

وتظهر بيانات الأرصاد الجوية الصينية أن عام 2024 كان الأعلى حرارة في البلاد منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل أكثر من 60 عاما، وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة.