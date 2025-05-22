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بوتين: إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا

بوتين يزور منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا
22 مايو 2025 22:44

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تعمل على إقامة منطقة عازلة على طول حدود البلاد مع أوكرانيا.
جاء ذلك بعد عودته من زيارة إلى منطقة كورسك جنوبي روسيا.
وذكر بوتين، خلال اجتماع حكومي عبر تقنية الفيديو، إن قرار إقامة المنطقة تم اتخاذه.
ولم يوضح مكان المنطقة العازلة أو حجمها.
وأضاف "قواتنا تتعامل مع هذه المهمة حاليا، ويتم بفعالية كبح نقاط إطلاق النار المعادية، وما زال العمل جاريا". وأصدر بوتين أيضا تعليمات لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار الشامل في المناطق التي تضررت جراء الأزمة جنوبي روسيا، بما في ذلك مناطق كورسك وبلغورود وبريانسك.

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المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
منطقة عازلة
الحدود
روسيا
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