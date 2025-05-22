مجموعة السبع تتعهد بمعالجة "انعدام التوازن" في اقتصاد العالم

تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع، اليوم الخميس، بمعالجة "حالات انعدام التوازن المفرطة" في الاقتصاد العالمي.

وأظهرت مقتطفات في مسودة بيان مشترك، قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت عليه، أن الوزراء ومحافظي البنوك المركزية، الذين اجتمعوا في جبال روكي في كندا، قالوا إن هناك حاجة إلى فهم مشترك لكيفية تقويض "السياسات والممارسات التي لا تحتكم لأساسيات السوق" للأمن الاقتصادي الدولي. وتدعو مسودة البيان إلى تحليل "تركيز السوق ومرونة سلسلة التوريد الدولية".

وقال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل للصحفيين إن البيان المشترك لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية لا يزال قيد التفاوض، لكنه متفائل بأنه سيكون هناك اتفاق.

وجاء في المسودة أن الوزراء والمسؤولين الماليين قالوا إنهم اتفقوا "على أهمية تكافؤ الفرص واتباع نهج منسق على نطاق واسع لمعالجة الضرر الذي يسببه أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد نفسها".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الوزير سكوت بيسنت يعتزم الضغط على حلفاء مجموعة السبع للتركيز على إعادة التوازن للاقتصاد العالمي لحماية العمال والشركات.