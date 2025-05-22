أف بي آي: قتل موظفيْن في سفارة إسرائيل "عمل إرهابي"

وصف كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الخميس، حادث إطلاق النار المميت الذي استهدف موظفين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن بأنه "عمل إرهابي".

وقال باتيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "العمل الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية يحظى بكامل اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي. فالعنف المعادي للسامية المستهدف هو اعتداء على قيمنا الأساسية وسيواجه بكل قوة تطبيق القانون الفيدرالي، وسيتم محاسبة المسؤول، وسيواصل المكتب متابعته."

كان الموظفان تعرضا لإطلاق نار بعد مغادرتهما فعالية في المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن. وكان الشاب يحمل أيضا الجنسية الألمانية. وقالت الشرطة إنه تم القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عاما من مدينة شيكاغو كمشتبه به في الحادث.