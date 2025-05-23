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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أستراليا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أستراليا
23 مايو 2025 07:20

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات على الساحل الشرقي لأستراليا إلى أربعة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة على طول الساحل الشرقي لأستراليا، وكانت المدن الصغيرة على الساحل الشمالي الأوسط من بين الأكثر تضرراً.


وتوقعت خدمات الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز أن تخف حدة الأمطار اليوم الجمعة، لكنها حذرت من أن خطر الفيضانات لم ينته بعد.

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وقال مساعد المفوض كولين مالون إنه تم تنفيذ أكثر من 600 عملية إنقاذ منقذة للحياة. وتابع مالون:"قد نشهد ارتفاعات متجددة مع تدفق المياه جراء الأمطار الغزيرة السابقة في اتجاه مجرى النهر". وأضاف مالون إن حوالي 50 ألف شخص قد حوصروا بسبب الفيضانات.

المصدر: وكالات
أستراليا
فيضانات
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