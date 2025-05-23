السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلن عملية تبادل "كبيرة" للأسرى بين روسيا وأوكرانيا

ترامب يعلن عملية تبادل "كبيرة" للأسرى بين روسيا وأوكرانيا
23 مايو 2025 18:09

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة عملية تبادل "كبيرة" للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مهنئا البلدين وطارحا إمكان أن تفضي هذه الصفقة إلى "أمر مهم"، في إشارة محتملة إلى مفاوضات بين الطرفين المتحاربين.
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "اتفاق للتو على عملية تبادل أسرى كبيرة بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أنه "سيدخل حيّز التنفيذ قريبا".
وأضاف "تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
ولم تؤكد موسكو أو كييف هذه المعلومات.
وقال مسؤول كبير مطلع على الملف لوكالة فرانس برس إن "التبادل نفسه لم يحدث بعد" وأن "العملية قيد الإنجاز".
ويُعتبر هذا النوع من التبادل حساسا جدا بين دولتين في حالة حرب، وعادة ما يبقى سريا حتى اكتماله، وقد يستغرق الأمر ساعات.
واتفق الروس والأوكرانيون في 16 مايو على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ العام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.

أخبار ذات صلة
ترامب يلقي كلمة في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الأميركية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان المئات من السجناء
المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
دونالد ترامب
ترامب
آخر الأخبار
العين بطل «دوري 13»
الرياضة
العين بطل «دوري 13»
اليوم 21:44
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©