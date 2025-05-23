السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كشف أسباب جنوح سفينة شحن قرب منزل في النرويج

السفينة جانحة قرب منزل في النرويج
23 مايو 2025 18:41

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن البحّار، المسؤول عن قيادة سفينة حاويات طولها 135 مترا، جنحت على مقربة من منزل أحد السكان في مضيق بحري وسط النرويج، كان نائما على الأرجح عند وقوع الحادث.

  • يوهان هيلبرغ يتفقد السفينة الجانحة قرب منزله
    يوهان هيلبرغ يتفقد السفينة الجانحة قرب منزله

وأفادت وكالة "ان تي بي" النرويجية للأنباء أن "شخصا واحد فقط كان على سطح السفينة في ذلك الوقت. كان يقود السفينة، لكنه لم يغير مساره عند دخوله مضيق تروندهايم (وسط النروج)، كما كان ينبغي".
وأكد الشرطي كيتيل برولاند سورينسن للوكالة أن "الشرطة تلقت معلومات من أشخاص آخرين كانوا على السفينة تفيد بأنه كان نائما".

في ساعات الصباح الأولى أمس الخميس، انتهى المطاف بالسفينة في حديقة النرويجي يوهان هيلبرغ على بعد أمتار قليلة من منزله في مضيق بالقرب من "تروندهايم".
ولكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاظ هيلبرغ، الذي لم يصحُ من النوم إلا على صوت قرع الجرس والاتصالات المتكررة من جاره المذعور.

أخبار ذات صلة
صور.. ينجو بأعجوبة رغم جنوح سفينة حاويات في حديقة منزله
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج بذكرى اليوم الوطني

وقال يوهان هيلبرغ لقناة "تي في 2" التلفزيونية النرويجية "رن جرس الباب في وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب".

وقال جاره يوستين يورغنسن إنه استيقظ قرابة الساعة الخامسة صباحا على صوت قارب يتجه "بأقصى سرعة نحو الأرض"، وهرع إلى منزل هيلبرغ.

ولم يصب أي من أفراد الطاقم، البالغ عددهم 16 شخصا، بأذى في هذه الحادثة التي فتحت الشرطة النرويجية تحقيقا لكشف ملابساتها.

وفشلت، حتى الآن، محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة التي لا تزال راسية بالقرب من المنزل الخشبي.

المصدر: آ ف ب
سفينة شحن
جنوح سفينة
النرويج
منزل
آخر الأخبار
العين بطل «دوري 13»
الرياضة
العين بطل «دوري 13»
اليوم 21:44
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©