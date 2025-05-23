السبت 24 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قاضية تعلّق قرار إدارة ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل الأجانب

جامعة هارفارد
23 مايو 2025 21:05

علّقت قاضية أميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب، وفق وثيقة للمحكمة.
وجاء في قرار القاضية أليسون باروز أن "القرار التالي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب".
وقدمت هارفارد، في وقت سابق من اليوم، شكوى إلى المحكمة الاتحادية في مدينة بوسطن ضد قرار الحكومة.
ووصفت الجامعة قرار الإدارة الأميركية بأن له "تأثيرا فوريا ووخيما" على الجامعة وعلى أكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.
وقالت هارفارد "سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها".
وأضافت الجامعة، التي أُنشئت قبل 389 عاما "هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب".
وأصدرت أليسون بوروز قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار الحكومي.
كانت كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أصدرت، أمس الخميس، قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026.
وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة.
وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج.

أخبار ذات صلة
غزة.. إطلاق سراح محتجز يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية
حكومة عجمان تعرف القيادات العليا بـ«المربكات العالمية»
المصدر: وكالات
جامعة هارفارد
طلاب
تأشيرات
الإدارة الأميركية
الزيارات
آخر الأخبار
العين بطل «دوري 13»
الرياضة
العين بطل «دوري 13»
اليوم 21:44
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
الرياضة
إحالة «درع الأولى» إلى «الجولة الأخيرة»
اليوم 21:15
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
الأخبار العالمية
الرئيس السوري يستقبل المبعوث الأميركي إلى سوريا
اليوم 21:07
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
الرياضة
ديوكوفيتش.. «نادي المائة»
اليوم 20:44
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
الرياضة
ريال مدريد يُودع مودريتش وأنشيلوتي بـ«ثنائية مبابي»
اليوم 20:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©