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روسيا تسلم أوكرانيا شروطها لإنهاء الأزمة قريبا

جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة درون
23 مايو 2025 22:02

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الأزمة التي بدأت في فبراير 2022، بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى مع كييف والتي يتوقع أن تستمر حتى الأحد.
وقال لافروف، وفقا لما نقلته عنه وزارة الخارجية الروسية "مع انتهاء تبادل الأسرى، سنكون جاهزين لتسليم الطرف الأوكراني مشروع وثيقة يضع الطرف الروسي اللمسات الأخيرة عليها".
وأوضح أن "مشروع الوثيقة يعرض الشروط لاتفاق مستدام وشامل وبعيد المدى حول تسوية" النزاع في أوكرانيا.
بدورها، ستعد أوكرانيا وثيقة مماثلة بموجب ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات المباشرة بين الروس والأوكرانيين منتصف مايو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، علما أنها كانت الأولى منذ ربيع 2022.
وبدأ الجانبان، اليوم الجمعة، تنفيذ مرحلة أولى من موضوع آخر تم الاتفاق عليه في إسطنبول، هو تبادل ألف أسير من كل جانب.
وتبادلت كييف وموسكو، اليوم الجمعة، 270 عسكريا و120 مدنيا من الأسرى، على أن تتواصل العملية السبت والأحد بحسب الطرفين.

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المصدر: وكالات
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