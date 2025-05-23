روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 390 أسيرا، في أكبر عملية تبادل منذ بدء الأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وهذه الخطوة هي الأولى ضمن عملية تبادل تشمل ألف شخص من كل جانب، والتي وصفتها روسيا بأنها جاءت بمبادرة منها وتم التوصل إليها خلال محادثات مباشرة بين موسكو وكييف في مدينة إسطنبول التركية في 16 مايو الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع أن التبادل سيتواصل خلال الأيام المقبلة وأن أوكرانيا سلّمت أسرى من منطقة كورسك الروسية خلال توغل الجيش الأوكراني هناك.

وأضافت أن الروس المُفرج عنهم موجودون حاليا في بيلاروسيا ويتلقون دعما نفسيا وطبيا قبل نقلهم إلى روسيا لتلقي مزيد من الرعاية.

جنود أوكرانيون بعد إطلاق سراحهم

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن أوكرانيا استعادت 390 أسيرا من قبضة روسيا ضمن المرحلة الأولى من عملية التبادل، وأضاف أنه يتوقع استمرار العملية يومي السبت والأحد.

وكتب زيلينسكي، على تطبيق "تلغرام": "من المهم جدا استعادة جميع الأسرى. نتحقق من كل اسم عائلة وبيانات كل شخص".

وأضاف "سنواصل عملنا الدبلوماسي لتنفيذ هذه الخطوات".