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سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان منتصف يونيو

أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
24 مايو 2025 01:47

بيروت (الاتحاد)

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اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني أمس، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أجرى زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر إنه تمّ «الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى».
وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.
وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة: «اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين».
وقرر الطرفان تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.

فلسطين
لبنان
محمود عباس
اللاجئون الفلسطينيون
مخيمات اللاجئين
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