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172 ألف نازح في غزة خلال 7 أيام

نازحون فلسطينيون في قطاع غزة
24 مايو 2025 01:47

غزة (الاتحاد)

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، نزوح أكثر من 172 ألف شخص في قطاع غزة في أسبوع واحد، جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة والحصار.
جاء ذلك في منشور للمنظمة التابعة للأمم المتحدة على حسابها في موقع «إكس»، أشارت فيه إلى استمرار عمليات نزوح واسعة النطاق في غزة.
وأضافت: «منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، فرّ ما يقدر بنحو 610 آلاف شخص من العنف أو من إنذارات الإخلاء».
وأكدت أن أكثر من 172 ألف شخص نزحوا في غزة خلال آخر 7 أيام، بينهم 10 آلاف نزحوا خلال آخر 24 ساعة، داعية إلى توفير الوصول الإنساني على الفور.
وفي 18 مايو الحالي، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق هجومه البري على غزة وأجبر الفلسطينيين على النزوح من خلال «إنذارات الإخلاء» التي يصدرها بشكل يومي تقريباً.

المنظمة الدولية للهجرة
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حرب غزة
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