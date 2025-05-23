المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يواجهون تحديات خطيرة

أحمد مراد (غزة، القاهرة)

شددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، إيناس حمدان، على أن اللاجئين الفلسطينيين يواجهون تحديات إنسانية خطيرة، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقالت حمدان، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن «الأونروا» مفوضة بتقدم خدمات المساعدة الإنسانية والحماية الاجتماعية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا.

وأضافت أن الوكالة تستهدف في برنامجها التعليمي 543075 طالباً وطالبة مسجلين في 706 مدارس، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية بواسطة 140 مركزاً طبياً، إضافة إلى المساندة الاجتماعية والأسرية عبر 113 مركزاً مجتمعياً.

وأوضحت حمدان أن «الأونروا» توفر خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية لأكثر من 586 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا يعيشون في 9 مخيمات رسمية و3 غير رسمية، حيث تشرف على 102 مدرسة مسجل فيها 47585 طالباً وطالبة، و23 مركزاً طبياً، و13 مركزاً مجتمعياً.

وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان بلغ 493201 شخص، ويعيشون في 12 مخيماً، ويستفيدون من الخدمات المختلفة، عبر 64 مدرسة مسجل فيها 39982 طالباً وطالبة، و27 مركزاً طبياً، و8 مراكز مجتمعية.

وذكرت المتحدثة باسم «الأونروا» أن الأردن يستضيف 2.39 مليون لاجئ فلسطيني، وهو أكبر عدد للاجئين الفلسطينيين، ويعيش نحو 18% منهم في 10 مخيمات رسمية، وتقدم لهم الوكالة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في 169 مدرسة مسجل فيها 122194 طالباً وطالبة، و25 مركزاً طبياً، و14 مركزاً مجتمعياً.

ونوهت إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة في قطاع غزة يبلغ نحو 1.6 مليون لاجئ، وفي الضفة الغربية نحو 913 ألف لاجئ.

وتأسست وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، سواء في داخل الأراضي الفلسطينية أو لبنان وسوريا والأردن.

وتوظف الوكالة نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.