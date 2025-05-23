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غارات إسرائيلية تقتل 6 أشخاص خلال تأمينهم شاحنات مساعدات في غزة

شاحنة محملة بالمساعدات تدخل إلى غزة من معبر كرم أبو سالم (أ ف ب)
24 مايو 2025 01:47

غزة (الاتحاد)

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أفادت مصادر محلية في قطاع غزة، أمس، بأن 6 فلسطينيين على الأقل قتلوا بغارات جوية إسرائيلية خلال تأمينهم شاحنات المساعدات من اللصوص.
وقال المصدر إن هذا الفعل يسلط الضوء على المشاكل التي تعيق وصول الإمدادات إلى الجوعى في قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي الذي استمر 11 أسبوعاً. 
وقال الجيش الإسرائيلي إن 107 شاحنات تحمل الطحين ومواد غذائية أخرى بالإضافة إلى إمدادات طبية دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم أمس الأول، إلا أن وصول الإمدادات إلى الأشخاص الذين يعيشون في الخيام وغيرها من أماكن الإقامة المؤقتة يتم على نحو متقطع.
وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، إن 60 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع خلال 24 ساعة، فيما مضت إسرائيل قدماً في هجومها العسكري.

غارات إسرائيلية على غزة
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