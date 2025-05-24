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زلزال يضرب ساحل ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية

زلزال يضرب ساحل ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية
24 مايو 2025 09:38

 ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة الساحل الشرقي لولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، اليوم، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وذكرت هيئة علوم الأرض الأسترالية، في بيان، أن زلزالا بقوة 4.6 درجة ضرب بالقرب من مدينة سينغلتون في منطقة "هانتر فالي" بولاية "نيو ساوث ويلز"، على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمال سيدني، لافتة إلى أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.وأوضحت أن قوة الزلزال قدرت في البداية عند 5.1 درجة، ثم جرى تعديلها لاحقًا إلى 4.6 درجة، حيث شعر بها السكان بين "بورت ماكواري" و"ولونغونغ" وفي سيدني، دون أن يبلَّغ عن إصابات.
من جهته، أفاد المركز الأسترالي المشترك للتحذير من التسونامي أن الزلزال لا يشكل أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" على البر الرئيسي الأسترالي أو الجزر أو الأقاليم.
وكان زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر قد هز، الأسبوع الماضي، الساحل الجنوبي الغربي من ولاية أستراليا الغربية.

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المصدر: وام
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