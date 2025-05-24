أردوغان يجري محادثات مع الرئيس السوري

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول اليوم السبت.

تأتي الزيارة في اليوم التالي لإصدار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهات ذكرت فيها أنها سترفع العقوبات عن سوريا فعليا.

وتعهد ترامب برفع هذه الإجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار.

وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون التركي أردوغان وهو يصافح الشرع لدى خروجه من سيارة في قصر "دولمة بهجة" على ضفاف مضيق البوسفور في أكبر مدن تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن المحادثات حضرها وزيرا خارجية البلدين ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركي.

وذكر مصدر أمني تركي، في وقت سابق، أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين أجرى قبل أيام محادثات مع الشرع في سوريا.