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ألمانيا لا تستبعد عودة التجنيد الإجباري

عناصر من الجيش الألماني
24 مايو 2025 20:14

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، إن ألمانيا قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتبارا من العام المقبل إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة.
تتطلع ألمانيا، عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى تعزيز قوتها العسكرية، ولكن يبدو أنها قد لا تنجح في جذب عدد كاف من المجندين.
وقالت قواتها المسلحة إن هناك حاجة إلى مئة ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الحلف.
وألغت البلاد خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011.
وقال بيستوريوس، في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه "يعتمد نموذجنا مبدئيا على المشاركة الطوعية... إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية".
وقال إن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائما على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش.
ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا، اليوم السبت، حملات التجنيد.
وقال هين، في مقابلة مع موقع "تي-أونلاين" الإخباري "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد".

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