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ماسك يعلن رغبته في التركيز مجددا على شركاته

إيلون ماسك
24 مايو 2025 22:59

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لعطل استمر نحو ساعتين اليوم السبت، بدءا من الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، مما دفع مالكها إيلون ماسك إلى القول إنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله.
وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة "إكس-إيه-آي"، وشركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا"، وشركة "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدة أشهر.
وأوكل إليه ترامب مهمة خفض الإنفاق الفدرالي بشكل جذري. وبرز رجل الأعمال، المولود في جنوب أفريقيا، خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية.
وكتب إيلون ماسك على منصة "إكس" بعد العطل "العودة إلى قضاء 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/غرف الخوادم/المصانع".
وأضاف "عليّ التركيز بشكل كبير على إكس/إكس-إيه-آي وتيسلا (بالإضافة إلى إطلاق مركبة ستارشيب الأسبوع المقبل)... وكما أظهرت مشاكل إكس التشغيلية هذا الأسبوع، لا بد من إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة".
عاودت الشبكة الاجتماعية عملها، بشكل شبه طبيعي، قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش.
من جهتها، أعلنت شركة "سبيس إكس"، أمس الجمعة، أنها ستحاول إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب" مجددا الأسبوع المقبل. ويؤمل أن يصل الصاروخ، الذي لا يزال قيد التطوير، إلى القمر وحتى المريخ يوما ما، ولكنه انفجر أثناء إطلاقه في مرتين سابقتين.

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المصدر: وكالات
إيلون ماسك
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