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الرئيس اللبناني: الانتخابات تؤكد أن إرادة البناء أقوى من الهدم

الرئيس اللبناني جوزيف عون (أرشيفية)
25 مايو 2025 01:06

بيروت (وكالات)

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تفقد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون غرفة العمليات الانتخابية في سراي مدينة صيدا في جنوب لبنان، داعياً الجميع إلى التصويت بكثافة لمن يمثل تطلعاتهم في إنماء المدينة، فالانتخابات في الجنوب تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم.
وانطلقت صباح أمس المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وسط تدابير أمنية مشددة، للجيش وقوى الأمن الداخلي. وانتقل عون من مدينة صيدا إلى سرايا مدينة النبطية في جنوب لبنان لتفقد سير العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في محافظة النبطية والاطلاع على مجرياتها، وبارك لمن فاز بالتزكية، ولمن سيفوز في صناديق الاقتراع، معتبراً أن المركز ليس امتيازاً بل مسؤولية. وكان الجيش اللبناني باشر منذ مساء أمس الأول باتخاذ التدابير الأمنية الاستثنائية لحفظ أمن عملية الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن نطاق محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. 
وتأتي الانتخابات البلدية والاختيارية في هاتين المحافظتين في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية بشكل شبه يومي على مناطق عدة في جنوب لبنان. 
ويصل عدد المجالس البلدية في المحافظتين 272 مجلساً فاز بالتزكية من بينها أكثر من مئة مجلس بلدي في المحافظتين. وكانت الانتخابات البلدية انطلقت في الرابع من الشهر الحالي في محافظة جبل لبنان، واستكملت في 11 منه في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وفي 18 من نفس الشهر أنجزت في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل.

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