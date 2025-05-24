«الوطني الاتحادي» يشارك في منتدى مراكش البرلماني

الرباط (وام)

شاركت آمنة علي العديدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة حول «الذكاء الاصطناعي وحوكمته: تعزيز الوعي البرلماني في تطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وتنظيمه»، ضمن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض في المملكة المغربية.

وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية أكدت آمنة العديدي، أهمية تنظيم جلسات حوارية وندوات برلمانية موجهة لأعضاء البرلمانات الوطنية، تهدف إلى شرح مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتوضح أهمية وضع تشريعات قانونية تنظم استخدامه بشكل آمن ومسؤول. وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية والإعلامية لإطلاق مبادرات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة الدور التشريعي للبرلمانات في ضمان الاستخدام المسؤول والمنصف لهذه التقنيات.

كما استعرضت جهود ومشاريع دولة الإمارات في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي متقدم قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وفي هذا السياق، أوضحت أن الإمارات اعتمدت كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط قانوناً يُلزم بإدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من العام الأكاديمي 2025-2026، في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إعداد جيل واع ومتمكن من أدوات المستقبل، ويسهم في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، مما يعزز من تنافسية الدولة خلال العقود القادمة.

وعلى هامش الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر المتوسط، التقت مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ديان دجوروفيتش رئيس وفد برلمان جمهورية الجبل الأسود.

حضر اللقاء كل من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، وآمنة علي العديدي، عضوي المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان الجبل الأسود. وأكدت مريم بن ثنية، أهمية توسيع قنوات التواصل بين البرلمانين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتنسيق في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت إلى أن دولة الإمارات ستستضيف الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات في العاصمة أبوظبي خلال يونيو القادم، وعبرت عن تطلع المجلس الوطني الاتحادي إلى مشاركة برلمان الجبل الأسود في المنتدى الذي يُعنى بتمكين المرأة البرلمانية، وتعزيز أدوارها في التنمية وصناعة القرار.

العلاقات الثنائية

أشاد ديان دجوروفيتش بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط جمهورية الجبل الأسود ودولة الإمارات، والتي تشهد تطوراً متواصلاً على جميع المستويات وتعكس الرغبة المشتركة بين قيادتي البلدين في توسيع مختلف مجالات التعاون.

كما التقت مريم بن ثنية كارلوس ريني هيرنانديز رئيس برلمان أميركا الوسطى (برلاسين)، على هامش المشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج لبرلمان البحر الأبيض. حضر اللقاء سعيد راشد العابدي، نائب رئيس المجموعة، عضو المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور في مختلف المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.