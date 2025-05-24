رئيس الإكوادور يؤدي اليمين ويتعهد بخفض جرائم القتل

أدى دانييل نوبوا اليمين رئيسا للإكوادور، اليوم السبت، وتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات وبدعم النمو الاقتصادي.

كان نوبوا انتخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي بفارق كبير.

وأدى نوبوا اليمين أمام نيلز أولسن بيت رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان).

وقال نوبوا، أمام الجمعية الوطنية، عن ولايته الجديدة "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفا لا غنى عنه. سنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد".

وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 شهرا، أعلن نوبوا الحرب على الجماعات الإجرامية واستعان بمراسيم لنشر الجيش في الشوارع وتعزيز الأمن في الموانئ وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات والإرهاب.

كما وقع على اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار أميركي مع صندوق النقد الدولي، وسعى إلى خفض العجز المالي البالغ 4.6 مليار دولار، واجتمع مع بنوك صينية لمناقشة القروض المحتملة.

وتوقع نوبوا نموا اقتصاديا قدره أربعة بالمئة هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نموا 2.8 بالمئة.