مقتل 5 من «القاعدة» بضربات أميركية جنوب اليمن

عدن (الاتحاد)

قتل خمسة من عناصر تنظيم «القاعدة»، بينهم قيادي محلي، في غارات نسبت إلى الولايات المتحدة على مناطق في جنوب اليمن، بحسب ما أفاد، أمس، مصدران أمنيان يمنيان.

وقال مصدر أمني في محافظة أبين لوسائل الإعلام: «أبلغنا سكان المنطقة بالضربة الأميركية، والمعلومات المتوفرة لدينا تفيد بتصفية خمسة عناصر من القاعدة».

كما أفاد مصدر أمني آخر في أبين بأن «الضربة الأميركية، مساء الجمعة، شمال خبر المراقشة، قتلت خمسة، بينهم قيادي محلي»، مضيفاً أن أسماءهم لم تعرف بعد. ووفرت الحرب في اليمن عقب الانقلاب الحوثي عام 2014، موطئ قدم لجماعات متطرفة، بينها تنظيم «القاعدة».

وحذر تقرير أممي نشر في عام 2024 من التعاون «المتزايد» بين «الحوثيين» وجماعات إرهابية مثل تنظيم «القاعدة».

وفي سياق ذي صلة، اعتبر تحالف حقوقي يمني يعنى برصد انتهاكات حقوق الإنسان انفجارَ مستودع أسلحة تابع لـ«الحوثي»، في منطقة مأهولة بالسكان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن ما حدث «جريمة حرب».

وذكر التحالف أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً وإصابة العشرات، وتدمير حي بأكمله في منطقة صرف بمديرية بني حشيش.

وأشار إلى أن تخزين الذخائر والأسلحة في الأحياء السكنية ومنازل المدنيين يعرض حياة السكان للخطر المباشر. وفي سياق آخر، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي سلالات متحورة من فيروس شلل الأطفال في اليمن وعدة دول أخرى بمنطقة شرق المتوسط، ما يشكل خطراً كبيراً على الأطفال.