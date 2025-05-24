9 قتلى في هجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا

أبوجا (وكالات)

أسفر هجوم شنه إرهابيون على قرية في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وفق ما ذكر، أمس، مسؤول محلي لوسائل الإعلام.

وقال راوا غانا مودو، المسؤول السياسي لمنطقة ديكوا في ولاية بورنو التي تشهد أعمال عنف، إن مقاتلين من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية دخلوا قرية غاجيبو سيراً على الأقدام، وشرعوا بإطلاق النار على السكان، واشتبكوا مع جماعة مسلحة مناهضة تقاتل إلى جانب الجيش.

وأضاف مودو أن «مقاتلي بوكو حرام اردوا تسعة أشخاص»، بينهم مدنيان، وأصابوا آخرين. وأشار إلى أن قوات عسكرية جاءت من بلدة ديكوا المجاورة ساعدت في طرد الإرهابيين من القرية، مؤكداً مقتل عشرة من المهاجمين.

ومن جانبه، أعلن الجيش النيجيري، الجمعة، أنه قتل 16 إرهابياً حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية في دامبوا، بولاية بورنو أيضاً.

وتمكنت القوات النيجيرية مدعومةً من سلاح الجو من صد المهاجمين بعد ساعتين من تبادل من إطلاق النار.

وتعد ولاية بورنو معقلا لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي أدّى تمرّدها المستمر منذ 15 عاماً إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكّان.