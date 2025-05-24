الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

9 قتلى في هجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا

قوة من الجيش النيجيري (أرشيفية)
25 مايو 2025 01:06

أبوجا (وكالات) 

أخبار ذات صلة
أف بي آي: قتل موظفيْن في سفارة إسرائيل "عمل إرهابي"
نيجيريا.. فرار 20 ألفاً من بلدة اجتاحها إرهابيون

أسفر هجوم شنه إرهابيون على قرية في شمال شرق نيجيريا عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وفق ما ذكر، أمس، مسؤول محلي لوسائل الإعلام.
وقال راوا غانا مودو، المسؤول السياسي لمنطقة ديكوا في ولاية بورنو التي تشهد أعمال عنف، إن مقاتلين من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية دخلوا قرية غاجيبو سيراً على الأقدام، وشرعوا بإطلاق النار على السكان، واشتبكوا مع جماعة مسلحة مناهضة تقاتل إلى جانب الجيش.
وأضاف مودو أن «مقاتلي بوكو حرام اردوا تسعة أشخاص»، بينهم مدنيان، وأصابوا آخرين. وأشار إلى أن قوات عسكرية جاءت من بلدة ديكوا المجاورة ساعدت في طرد الإرهابيين من القرية، مؤكداً مقتل عشرة من المهاجمين.
ومن جانبه، أعلن الجيش النيجيري، الجمعة، أنه قتل 16 إرهابياً حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية في دامبوا، بولاية بورنو أيضاً.
وتمكنت القوات النيجيرية مدعومةً من سلاح الجو من صد المهاجمين بعد ساعتين من تبادل من إطلاق النار.
وتعد ولاية بورنو معقلا لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي أدّى تمرّدها المستمر منذ 15 عاماً إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكّان.

نيجيريا
الجيش النيجيري
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
الرياضة
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
اليوم 13:15
العين على منصة التتويج بعد الفوز كأس الإمارات تحت 16 سنة
الرياضة
العين يُتوج بطلاً لكأس الإمارات تحت 16 سنة
اليوم 13:15
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©