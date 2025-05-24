الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

طبيبة فلسطينية تستقبل جثامين أطفالها التسعة أثناء عملها

الأطفال في مقدمة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أرشيفية)
25 مايو 2025 01:06

غزة (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 66 ألف طن مساعدات إنسانية إلى غزة عبر «الفارس الشهم 3»
توقف المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة

استقبلت اختصاصية الأطفال في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي، آلاء النجار، جثامين تسعة من أبنائها أثناء تأدية عملها، بعد استهداف منزلها بغارة إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ووفق شبكة «قدس» الإخبارية، أمس، «وصلت الطبيبة إلى دوامها المعتاد في المجمع، بعد أن قام زوجها، الدكتور حمدي النجار، بإيصالها إلى المستشفى، لكنه ما إن عاد إلى المنزل حتى استهدفه صاروخ إسرائيلي، ما أدى إلى مقتل تسعة من أطفالهما، وإصابة الطفل العاشر، بالإضافة إلى إصابة الزوج الذي نقل إلى العناية المركزة في حالة حرجة».
وقال المدير العام لوزارة الصحة، الدكتور منير البرش: «هذا ما تعيشه كوادرنا الطبية في قطاع غزة، الكلمات لا تكفي لوصف الألم في غزة، لا يستهدف الكادر الطبي فحسب، بل يمعن الاحتلال الإسرائيلي في الإجرام، ويستهدف عائلات بأكملها».
أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن «عدد قتلى الأطفال بلغ حتى الآن 16 ألفاً و503، في حصيلة صادمة تعكس حجم الاستهداف المباشر للأطفال من قبل قوات الاحتلال».

غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
الأطفال
خان يونس
آخر الأخبار
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
الرياضة
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
اليوم 13:15
العين على منصة التتويج بعد الفوز كأس الإمارات تحت 16 سنة
الرياضة
العين يُتوج بطلاً لكأس الإمارات تحت 16 سنة
اليوم 13:15
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©