الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الوسطاء يتطلعون لهدنة إنسانية مؤقتة لعدة أسابيع

فتى مصاب يقف خارج منزل مدمر في وسط قطاع غزة (أ ف ب)
25 مايو 2025 01:06

حسن الورفلي (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 66 ألف طن مساعدات إنسانية إلى غزة عبر «الفارس الشهم 3»
توقف المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة

يعمل الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة على مقترح جديد للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك الشهر المقبل مع تصاعد العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي داخل القطاع، والتلويح بتوسيع رقعة العمليات العسكرية والتخطيط للسيطرة على حوالي 70 % من مساحة القطاع، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن المقترح الذي يعمل عليه الوسطاء يسعى لإقناع حركة حماس بالقبول بهدنة إنسانية مؤقتة لعدة أسابيع يتم خلالها التفاوض على وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الحركة تتخوف مع أي تنصل للحكومة الإسرائيلية من أية اتفاق يتم التوقيع عليه، لذا تطالب قيادات الحركة بضمانات مباشرة من الولايات المتحدة تدفع نحو إنجاح اتفاق التهدئة.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات حالياً دخلت لمسار مسدود ولا يمكن تحقيق أي اختراق حقيقي إلا بعد تقديم تنازلات وتوافر الإرادة السياسية الحقيقية للتوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة. 
وتطرق المصدر إلى ترتيبات يقوم بها الوسطاء في مصر وقطر لاستضافة وفود من حركة حماس وإسرائيل للتشاور حول إمكانية تحقيق اختراق في العملية التفاوضية خلال الفترة المقبلة. 
في الأثناء، ارتفع عدد القتلى إلى 22 فلسطينياً جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس. 
 وأفاد مصدر طبي بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 60 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمدنيين غرب مدينة رفح جنوب القطاع، مضيفاً أن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا آخر لمدنيين شرق مدينة غزة.
كما قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في قصف استهدف منزلاً شمال خان يونس جنوب القطاع. وأوضح المصدر ذاته أن فلسطينيين رجلاً وسيدة قتلا، أحدهما في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً وسط مخيم النصيرات، والثانية متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق غرب خان يونس.
وفجر أمس، أفاد مصدر طبي بمقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة وإصابة العشرات في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية بحي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. فيما قال بيان مقتضب صدر عن إدارة مستشفى العودة الأهلي وسط القطاع، إن فلسطينياً قُتل وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في محيط مسجد القسام بالنصيرات. وقال المستشفى في بيان ثانٍ: إن فلسطينيين بينهما طفل أصيبا في قصف إسرائيلي طال منزلاً شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي محافظة الشمال، أطلقت آليات الجيش ومسيراته نيرانها بشكل مكثف شرق بلدتي جباليا وبيت لاهيا.

لولايات المتحدة
مصر
قطر
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
عيد الأضحى
آخر الأخبار
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
الرياضة
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
اليوم 13:15
العين على منصة التتويج بعد الفوز كأس الإمارات تحت 16 سنة
الرياضة
العين يُتوج بطلاً لكأس الإمارات تحت 16 سنة
اليوم 13:15
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©