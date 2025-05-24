لبنان يتسلم مشتبها به في قتل مسؤول حزبي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنه تسلم من السلطات السورية أحد المشتبه بهم في مقتل مسؤول في حزب القوات اللبنانية العام الماضي، في قضية أثارت غضبا شعبيا.

وخطف باسكال سليمان، منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل شمال العاصمة بيروت، في أبريل 2024 وقُتل.

وقال الجيش، حينها، إن باسكال قُتل في عملية سرقة سيارة نفذها أفراد عصابة نقلوا جثته بعد ذلك عبر الحدود.

وأورد الجيش، في بيان اليوم، أنه "تسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله" بعد التنسيق مع السلطات السورية.

وأضاف أن المشتبه به "يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف"، موضحا أن التحقيقات معه جارية.

يأتي يسليم المطلوب فيما تسعى بيروت ودمشق إلى تحسين العلاقات.

وقال حزب القوات اللبنانية إنه سيعتبر مقتل سليمان "اغتيالا سياسيا حتى يثبت العكس".