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ليبيا: تسرب نفطي في خط أنابيب

تسرب النفط من خط أنابيب في ليبيا
25 مايو 2025

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، إن تسربا نفطيا تسبب في إغلاق "أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية".
تقع الزاوية على بُعد 40 كيلومترا غربي طرابلس، وتضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا. وتتصل المصفاة بحقل "الشرارة" النفطي، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.
وأضافت المؤسسة، في بيان "تم على الفور إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة عبر هذا الخط وقفل الصمام الواقع بمنطقة الرياينة وفتح صمامات التدفق بمصفاة الزاوية لتفريغ الضغط على الخط".
وتابعت "بالتوازي مع أعمال الصيانة، يجري فريق من المتخصصين الكشف اللازم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسريب، كما يجري الترتيب والتنسيق لسحب واسترجاع كميات النفط المتسرب ومعالجة أي تلوث بيئي نتج عنه".

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المصدر: رويترز
ليبيا
تسرب النفط
المؤسسة الوطنية للنفط
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