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أوكرانيا.. هجوم جوي يستهدف كييف

رجال إطفاء أوكرانيون بموقع هجوم صاروخي في كييف (أرشيفية)
25 مايو 2025 08:28

أعلنت سلطات كييف عن تعرض العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح الأحد لهجوم جديد بأكثر من 12 طائرة مسيرة روسية، محذرة من تهديد صاروخي. 
وقالت القوات الجوية الأوكرانية السبت إن روسيا أطلقت 14 صاروخا بالستيا و250 طائرة مسيرة هجومية خلال الليل، مضيفة أنها أسقطت ستة صواريخ و245 طائرة.
وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاشينكو "أكثر من 12 طائرة مسيرة تحلق في المجال الجوي المحيط بالعاصمة".
وتأتي هذه الهجمات فيما باشرت روسيا وأوكرانيا تبادلا لعدد قياسي للأسرى ينبغي أن يشمل "ألف أسير" من كل جانب على ثلاثة أيام.
وأعلنت كييف وموسكو السبت تبادل 307 أسرى من كل جانب. وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل جانب.
ومن المقرر أن تُجرى الأحد المرحلة الثالثة من هذا التبادل الذي يعد الأكبر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في

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المصدر: وكالات
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