الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استكمال أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

خلال محادثات مشتركة في إسطنبول (أرشيفية)
25 مايو 2025 13:58

أعلنت روسيا الأحد أنه تم تبادل 303 جنود روس كانوا أسرى لدى أوكرانيا بعدد مماثل من العسكريين الأوكرانيين، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من تبادل عدد قياسي من الأسرى بين كييف وموسكو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بموجب اتفاقات روسية-أوكرانية تم التوصل اليها في اسطنبول في 16 مايو، اجرى الطرفان الروسي والأوكراني بين 23 و25 مايو تبادلا شمل ألف شخص مقابل ألف شخص".
من جانب آخر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن 303 من أسرى الحرب الأوكرانيين عادوا من روسيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية تبادل ألف أسير اتفق عليها الطرفان في إسطنبول.
وكتب زيلينسكي على تيليجرام "اليوم، يعود إلى الديار جنود قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة".

أخبار ذات صلة
"مجلس إرثي" يشارك في "أسبوع موسكو للتصميم الداخلي
موسكو تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
المصدر: وكالات
تبادل الأسرى
موسكو
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
الرياضة
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
اليوم 13:15
العين على منصة التتويج بعد الفوز كأس الإمارات تحت 16 سنة
الرياضة
العين يُتوج بطلاً لكأس الإمارات تحت 16 سنة
اليوم 13:15
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©