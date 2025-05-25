استكمال أكبر عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا الأحد أنه تم تبادل 303 جنود روس كانوا أسرى لدى أوكرانيا بعدد مماثل من العسكريين الأوكرانيين، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من تبادل عدد قياسي من الأسرى بين كييف وموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "بموجب اتفاقات روسية-أوكرانية تم التوصل اليها في اسطنبول في 16 مايو، اجرى الطرفان الروسي والأوكراني بين 23 و25 مايو تبادلا شمل ألف شخص مقابل ألف شخص".

من جانب آخر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن 303 من أسرى الحرب الأوكرانيين عادوا من روسيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية تبادل ألف أسير اتفق عليها الطرفان في إسطنبول.

وكتب زيلينسكي على تيليجرام "اليوم، يعود إلى الديار جنود قواتنا المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة".



