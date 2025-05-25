رئيس وزراء اليابان: سنواصل محادثات الرسوم الجمركية مع أميركا

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد إن طوكيو تستهدف دفع محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى نتيجة خلال قمة مجموعة السبع الشهر المقبل.

وعقد ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، جولة ثالثة من المحادثات اليابانية الأميركية في واشنطن يوم الجمعة.

وقال إيشيبا للصحفيين في كيوتو إن هناك تقدما في المفاوضات، مشيرا إلى المناقشات بشأن توسيع التجارة والإجراءات غير الجمركية والأمن الاقتصادي.

وأضاف "سنواصل دفع مناقشاتنا مع وضع قمة مجموعة السبع في الاعتبار".

وأجرى إيشيبا يوم الجمعة مكالمة هاتفية لمدة 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث الأمن والدبلوماسية والرسوم الجمركية، وقال إنهما عبرا عن الأمل في عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع.

وعبر إيشيبا اليوم الأحد عن استعداد اليابان للتعاون في بناء السفن.