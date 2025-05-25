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روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونتسك
25 مايو 2025 16:49

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في بيان إن القوات الروسية حققت تقدما ميدانيا في جبهات القتال.
وأضافت أنها سيطرت على قرية "رومانيفكا" في منطقة دونيتسك.
وأعلنت روسيا، مساء أمس، أنها سيطرت على حيين سكنيين في منطقة دونيتسك بالإضافة إلى منطقة سكنية في سومي بشمال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها سيطرت على قرية "ستوبوتشكي" في منطقة دونيتسك، وهي بلدة تعرضت لضغط من القوات الروسية في الآونة الأخيرة.
وذكرت أيضا أنها سيطرت على "أوترادنويه"، وهي قرية تقع إلى الغرب على الجبهة التي يبلغ طولها ألف كيلومتر، وأعلنت الاستيلاء على "لوكنيا"، وهي قرية داخل الحدود الروسية في منطقة سومي.
وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إنه لم تقع خسائر، مشيرة إلى "أوترادنويه" كواحدة من عدة بلدات صد فيها الجيش الأوكراني 18 هجوما روسيا على الجبهة.
 وأشارت، الأسبوع الماضي، إلى "ستوبوتشكي" كجزء من منطقة تتعرض لهجوم روسي.

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المصدر: وكالات
السيطرة على قرية
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