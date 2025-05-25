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صور.. غرق سفينة شحن تنقل "بضائع خطرة" قبالة الهند

سفينة الشحن المنكوبة قبالة سواحل الهند
25 مايو 2025 17:39

غرقت سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وتنقل "بضائع خطرة" قبالة سواحل الهند، وفق ما أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، مشيرة إلى إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24.
كانت سفينة الشحن، البالغ طولها 184 مترا، المتجهة من ميناء "فيزينغام" إلى "كوشي" في ولاية كيرالا (جنوب الهند)، أرسلت نداء استغاثة أمس السبت.

  • خفر السواحل الهندي ينقذ طاقم لسفينة المنكوبة
    خفر السواحل الهندي ينقذ طاقم السفينة المنكوبة
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وأقلعت طائرات تابعة للبحرية الهندية ورصدت عوامات نجاة فيما كانت سفينة الحاويات تميل على بعد حوالى 70 كيلومترا من كوشي.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهندية، نشرته اليوم الأحد، أنه "تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 24، الذين كانوا على متن السفينة".

  • خفر السواحل الهندي ينقذ طاقم السفينة المنكوبة
    خفر السواحل الهندي ينقذ طاقم السفينة المنكوبة

وأضاف البيان أن "السفينة غرقت وعلى متنها 640 حاوية، بينها 13 حاوية تحتوي على بضائع خطرة و12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم".
ولم تحدد وزارة الدفاع طبيعة البضائع الخطرة.

ويستخدم كربيد الكالسيوم في الصناعة الكيميائية، لاسيما لإنتاج الأسمدة وصناعة الصلب.
كما تحمل سفينة الحاويات نحو 370 طنا من الوقود والنفط، لكن "لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب نفطي على الفور"، بحسب البيان.

المصدر: وكالات
غرق سفينة
سفينة شحن
الهند
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