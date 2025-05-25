بوتين يكشف تفاصيل وقف مهمة عسكرية في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تفاصيل وقف مهمة عسكرية في أوكرانيا رغم أن الجنود الروس كانوا متحمسين لتنفيذها.

وأضاف بوتين، متحدثا عن الأعمال البطولية التي قام بها العسكريون الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة "يجب أن أقول نعم، بالطبع، أتلقى معلومات كل يوم تقريبا عن بعض الأحداث في أجزاء مختلفة من الجبهة".

وأكد بوتين، في مقتطف من لقاء صحفي في الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما": "هناك حالة مثيرة للاهتمام. الآن، لن أخوض في التفاصيل أو الموقع. لكن في إحدى جبهات القتال، كان جنودنا متحمسين جدا لأداء المهمة القتالية، إلا أن ظروف الطقس وبعض العوامل الأخرى تمنع تنفيذها، لأن ذلك قد يؤدي إلى خسائر كبيرة غير مبررة".

وتابع بوتين "أنا ورئيس هيئة الأركان (فاليري جيراسيموف)، أصدرنا تعليمات واضحة لقائد الفرقة بعدم تنفيذ هذه الخطة. الأمر كان بمثابة صدمة داخلية حقيقية بالنسبة لهم. فهم متحمسون للقتال".

وأردف بوتين "لكنهم بدأوا مع ذلك بتنفيذ هذه المهمة، بطرق مختلفة قليلا، وهي بالطبع طريقة للاهتمام بالأفراد".

وقال بوتين إنه يتلقى تقارير عن الوضع على خط التماس في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يوميا خلال النهار وفي وقت متأخر من المساء أو في الليل.

وأوضح بوتين "أتلقى تقارير خلال النهار وفي وقت متأخر من المساء، ليلا، لأنه بحلول هذا الوقت، تكون المعلومات قد جمعت من كامل خط التماس القتالي"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.