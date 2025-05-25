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اليونان.. وصول 4000 مهاجر إلى جزيرة كريت منذ يناير

دورية بحرية قبالة شواطئ جزيرة كريت اليوناينية (أرشيفية)
26 مايو 2025 01:36

أثينا (وكالات)

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وصل نحو 543 مهاجراً أبحروا من ليبيا، إلى جزيرة كريت اليونانية منذ يوم الخميس الماضي، بحسب ما أفادت به قوات خفر السواحل اليونانية. ويعني ذلك أن الطريق من ميناء طبرق الليبي إلى جزيرة كريت، صار هو الطريق الرئيسي الجديد للاجئين، حيث لم تشهد أي جزيرة يونانية أخرى وصول المزيد من اللاجئين هذا العام. وبحسب ما ورد في بيان صادر عن اتحاد شرطة المياه في كريت، فقد وصل نحو 5100 شخص إلى الجزيرة في عام 2024، فيما وصل بالفعل نحو 4000 شخص هذا العام. وأعرب اتحاد شرطة المياه عن قلقه من أن يرتفع العدد بقدر أكبر خلال فصل الصيف، في ظل تحسن الأحوال الجوية. 
وبحسب تقديرات قوات خفر السواحل اليونانية، هناك آلاف الأشخاص ينتظرون في طبرق من أجل العبور إلى أوروبا.

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