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الجامعة العربية تدعو لتصعيد الجهود الدبلوماسية لوقف لحرب

الجامعة العربية تدعو لتصعيد الجهود الدبلوماسية لوقف لحرب
26 مايو 2025 01:36

القاهرة (الاتحاد)

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دعت جامعة الدول العربية، أمس، إلى تصعيد الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات والوقود.
وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة، السفير سعيد أبو علي، إلى أن «هناك موجة احتجاجات دولية تتصاعد في عواصم العالم تنديداً بالعدوان على غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني».
وقال أبو علي: إن «القمة العربية الـ34 التي عقدت في بغداد هذا الشهر جددت تأكيد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى».

فلسطين
جامعة الدول العربية
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
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