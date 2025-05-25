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مستوطنون يجددون اعتداءاتهم في شمال الضفة

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
26 مايو 2025 01:36

رام الله (الاتحاد)

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قال رئيس بلدة «بروقين» التابعة لمحافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية، فائد صبرة، أمس، إن مستوطنين جددوا عدوانهم على البلدة، مشيراً إلى أنهم أضرموا النيران في عدد من المنازل والمركبات تحت حماية من القوات الإسرائيلية.
 وأوضح صبرة في تصريحات صحفية، أن عشرات المستوطنين جددوا عدوانهم على البلدة خلال الساعات الماضية، وتصدى لهم أكثر من 1500 فلسطيني، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق بالغاز جراء قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين.
 وأضاف أن فلسطينياً أصيب بجروح بعد أن دهسته سيارة عسكرية، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية للمستوطنين أثناء هجماتهم المتكررة، ويقوم بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين.
وذكر صبرة أنه «منذ انتهاء عملية الاحتلال العسكرية في بلدة بروقين والتي استمرت 9 أيام بدأ المستوطنون بمهاجمة الممتلكات وأحرقوا 6 سيارات وثلاثة منازل»، مشدداً على أن العنف مستمر وقائم بشكل شبه يومي والسكان يشعرون بالخطر على حياتهم وممتلكاتهم.
 وأشار إلى أن «الاحتلال استولى على 245 متراً من أراضي البلدة بعد عملية وقعت في 14 من مايو الحالي، وأسفرت عن مقتل مستوطنة، إذ سيقومون المستوطنون بتحويلها إلى مستوطنة».
وتعرضت قرى وبلدات عديدة بالضفة الغربية، خلال الأيام الماضية، لاعتداءات من مستوطنين هاجموا وأصابوا فلسطينيين وأضرموا النيران في بعض الممتلكات.

فلسطين
مستوطنون
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