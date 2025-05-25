سيراليون تسجل 14 وفاة وآلاف الإصابات بجدري القرود

سجلت جمهورية سيراليون 14 حالة وفاة وأكثر من ثلاثة آلاف إصابة بمرض جدري القرود منذ بداية العام الجاري، توزعت على جميع مقاطعاتها.

وكثفت السلطات الصحية المختصة في سيراليون الإجراءات الاستباقية في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الإصابة بالمرض.

وذكر مصطفى جالو المسؤول عن مكافحة مرض جدري القرود في وزارة الصحة في سيراليون أنه تم تحويل مركز تدريب الشرطة في العاصمة فريتاون إلى مركز علاج للمرض بعد تزويده بـ 400 سرير لاستيعاب المرضى الذين يتلقون العلاج.

وأشار إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" تحملت تكاليف إضافة 50 سريرا لعلاج مرضى الوباء في مدينة "كالابا" الواقعة على مشارف العاصمة فريتاون.