مصابون في إطلاق نار في ساوث كارولينا الأميركية

أصيب 11 شخصاً على الأقل وجرى نقلهم إلى المستشفيات بعد إطلاق نار ليل الأحد في بلدة ساحلية بولاية ساوث كارولينا الأميركية، حسبما أفادت السلطات. ولم تكشف شرطة مقاطعة هوري عن حالات أي من المصابين في إطلاق النار الذي وقع في ليتل ريفر. وقالت شرطة مقاطعة هوري على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحققين كانوا يتلقون بلاغات عن وصول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى في سيارات خاصة.

ولم تصدر السلطات أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو ما أدى إلى إطلاق النار. ووقع إطلاق النار في شارع سكني بالقرب من الممر المائي الداخلي الساحلي. وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع عشرات سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة وتخرج منها.